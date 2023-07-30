Путин поздравил Винер с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер с 75-летием.

«С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх.

И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Винер — заслуженный тренер России. Она возглавляет ВФХГ с 2008 года.

Ранее Винер заявила, что российская гимнастка олимпийская чемпионка Алина Кабаева является её любимой ученицей.