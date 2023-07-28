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Винер: с помощью Кабаевой художественная гимнастика вышла на иной уровень

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российская гимнастка олимпийская чемпионка Алина Кабаева является её любимой ученицей.
Винер: с помощью Кабаевой художественная гимнастика вышла на иной уровень
  • globallookpress.com
  • © t03/ZUMAPRESS.com

«Во главе угла для меня стоит, конечно, Кабаева. И не только из-за завоёванных наград. По совокупности таланта и человеческих качеств. Алина улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем. Она всегда слышала меня и слушала», — приводит слова Винер ТАСС.

По её мнению, с помощью Кабаевой художественная гимнастика вышла на иной уровень.

«Мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал», — заявила она.

Кабаева — победительница летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы.

Ранее Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.

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