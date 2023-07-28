Винер: с помощью Кабаевой художественная гимнастика вышла на иной уровень

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российская гимнастка олимпийская чемпионка Алина Кабаева является её любимой ученицей.

«Во главе угла для меня стоит, конечно, Кабаева. И не только из-за завоёванных наград. По совокупности таланта и человеческих качеств. Алина улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем. Она всегда слышала меня и слушала», — приводит слова Винер ТАСС.

По её мнению, с помощью Кабаевой художественная гимнастика вышла на иной уровень.

«Мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал», — заявила она.

Кабаева — победительница летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы.

Ранее Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.