Габулов: уровень профессионализма Акинфеева вызывает уважение

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об уровне профессионализма вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Сезон только начался, сложно выделить кого-то одного. Вызывает уважение уровень подготовки и профессионализма Игоря Акинфеева. Столько лет держать себя в тонусе, играть, быть мотивированным. Выделю также Михаила Кержакова, сейчас он находится в хорошей форме», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Кержаков сравнил Акинфеева с Месси.