Кержаков сравнил Акинфеева с Месси

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об уникальности голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Что касается уникальности Игоря Акинфеева, а почему Лионель Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Так же и Акинфеев. Я в первый раз о нём слышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нём говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются», — приводит слова Кержакова РИА Новости.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.