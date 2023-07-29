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В «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что пока не получали от «Крыльев» предложение по Оздоеву

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Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма высказался о возможной продаже полузащитника Магомеда Оздоева в «Крылья Советов».
В «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что пока не получали от «Крыльев» предложение по Оздоеву
  • Gettyimages.ru

«Интерес «Крыльев Советов» к Оздоеву? Впервые об этом слышу. В клуб ничего не приходило», — цитирует Хурму «Чемпионат».

Как сообщает Sport24, самарский клуб готов предложить за трансфер Оздоева около €1 млн, а самому футболисту платить зарплату в размере порядка 50 млн рублей за сезон.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву.

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