«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал, что клуб принял решение отклонить предложение ПАОКа по трансферу полузащитника Магомеда Оздоева.

«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», — цитирует Хурму «Чемпионат».

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом.