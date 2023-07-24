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«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву

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Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал, что клуб принял решение отклонить предложение ПАОКа по трансферу полузащитника Магомеда Оздоева.
«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву
  • Gettyimages.ru
  • © Seskim Photo/MB Media

«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», — цитирует Хурму «Чемпионат».

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом.

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