«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву
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«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», — цитирует Хурму «Чемпионат».
Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом.