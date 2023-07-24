Агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом

Агент Анзор Гаргаев рассказал, что перестал сотрудничать с российским полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Оздоева.