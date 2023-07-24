Карпов: «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Оздоева

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Отмечается, что в приоритете у красно-белых — поиск центрального защитника.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Спартак».