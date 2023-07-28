Алдонин рассказал, как поддерживает физическую форму
«Играю в большой теннис. В футбол постоянно играю. Плюс мои дети тоже способствуют большей активности, заставляют двигаться. Ничего удивительного в этом нет, просто стараюсь не «заплывать», — заявил Алдонин RT.
Бывший полузащитник сборной России также рассказал, кто его больше всех впечатлил в товарищеском матче между сборной легенд России и командой звёзд Африки в Санкт-Петербурге.
«Н’Дойе — видно, что недавно закончил: свеж, активен, может резко взорваться, обыграть. Из нашей сборной Алексей Валерьевич Михеев», — добавил Алдонин.
Ранее сообщалось, что сборная легенд России нанесла поражение команде звёзд Африки.