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Алдонин рассказал, как поддерживает физическую форму

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Двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Евгений Алдонин признался, что старается поддерживать приличную спортивную форму.

«Играю в большой теннис. В футбол постоянно играю. Плюс мои дети тоже способствуют большей активности, заставляют двигаться. Ничего удивительного в этом нет, просто стараюсь не «заплывать», — заявил Алдонин RT.

Бывший полузащитник сборной России также рассказал, кто его больше всех впечатлил в товарищеском матче между сборной легенд России и командой звёзд Африки в Санкт-Петербурге.

«Н’Дойе — видно, что недавно закончил: свеж, активен, может резко взорваться, обыграть. Из нашей сборной Алексей Валерьевич Михеев», — добавил Алдонин.

Ранее сообщалось, что сборная легенд России нанесла поражение команде звёзд Африки.

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