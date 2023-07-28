Мостовой — о тренерской карьере: поработал бы в высшей лиге

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что не готов работать тренером в низших дивизионах.

«Тренерская карьера? Пока никакой конкретики. Поступили на учёбу — получить лицензию. Без неё сейчас нигде нельзя. Поработал бы в высшей лиге, но не в первой и не во второй. Не в обиду никому, но мне не 30 лет. Я всю жизнь проиграл в футбол. Поработал бы в Испании? Да, конечно», — заявил Мостовой RT.

Экс-полузащитник испанской «Сельты» после товарищеского матча между сборной легенд России и командой звёзд Африки в Санкт-Петербурге также признался, что ему приятно, когда футболисты с Чёрного континента подходят брать у него автографы.

«Ну, они должны знать. Кто любит футбол, разбирается — должны понимать», — добавил Мостовой.

Ранее сообщалось, что сборная легенд России нанесла поражение команде звёзд Африки.