Гафин — о Захаряне в «Лацио»: Арсен ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в шутливой форме ответил журналистам о возможной продаже полузащитника Арсена Захаряна.

«Лацио», «Страсбург», к какой стране он ближе всего? Он ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре на сегодняшний день. Завтра Арсен будет в составе «Динамо». Это значит, что он игрок «Динамо», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Он не уверен, что Захарян продолжит карьеру именно в клубе из столицы Италии.

«Есть ли какая-то почва под «Лацио»? Под «Лацио» — Рим», — добавил Гафин.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Лацио» подпишет с россиянином пятилетний контракт. 20-летний полузащитник будет зарабатывать в римском клубе €1,8 млн в год. Сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.

Ранее армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о причине задержки перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».