Узнать больше

Хачатрян: «Лацио» хочет отдать Захаряна в аренду сразу после подписания контракта

Короткая ссылка
Армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о причине задержки перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».
Хачатрян: «Лацио» хочет отдать Захаряна в аренду сразу после подписания контракта
  • РИА Новости

Переговоры всё ещё продолжаются, потому что римляне хотят отдать россиянина в аренду сразу после подписания контракта, сообщает журналист Грач Хачатрян в Twitter.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Лацио» подпишет с россиянином пятилетний контракт. 20-летний полузащитник будет зарабатывать в римском клубе €1,8 млн в год. Сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.

Ранее глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе клуба к Захаряну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить