Хачатрян: «Лацио» хочет отдать Захаряна в аренду сразу после подписания контракта
- РИА Новости
Переговоры всё ещё продолжаются, потому что римляне хотят отдать россиянина в аренду сразу после подписания контракта, сообщает журналист Грач Хачатрян в Twitter.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Лацио» подпишет с россиянином пятилетний контракт. 20-летний полузащитник будет зарабатывать в римском клубе €1,8 млн в год. Сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.
Ранее глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе клуба к Захаряну.