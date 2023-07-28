Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров для футболистов из стран БРИКС.

«Лимит определяется Минспортом, не РФС. Тем не менее вы знаете, что есть прецеденты, когда Россия заключает определённые соглашения, например, с Белоруссией и странами ЕАЭС, для них сделаны исключения. Если такой договор будет подписан, то да, легионеры из таких стран могут не считаться легионерами в России», — сказал Митрофанов на саммите Россия — Африка.

27 июля РФС подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что РФС проведёт матч между «Росконгрессом» и дипломатами из Африки с участием звёзд футбола.