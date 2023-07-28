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РФС проведёт матч между «Росконгрессом» и дипломатами из Африки с участием звёзд футбола

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Российский футбольный союз проведёт гала-матч между «Росконгрессом» и дипломатами из африканских стран.
РФС проведёт матч между «Росконгрессом» и дипломатами из Африки с участием звёзд футбола
  • РИА Новости

В игре примут участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и другие участники саммита Россия — Африка.

Также в команду войдут звёзды футбола — Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв, Роман Широков, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов и Владимир Габулов.

За африканскую команду выступят Чиди Одиа, Секу Олисе, Даме Н’Дойе и Макбет Сибайя.

Матч состоится 28 июля на стадионе «Петровский» в 19:30 мск.

Ранее Максим Митрофанов высказался о назначении серба Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства.

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