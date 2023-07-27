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Митрофанов: Мажич поможет нам более эффективно организовать работу арбитров

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о назначении серба Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства.
Митрофанов: Мажич поможет нам более эффективно организовать работу арбитров
  • РИА Новости

«Приход Милорада Мажича поможет грамотно организовать весь процесс. Он профессионал, в том числе и как судья. Обладает опытом руководства рядом судейских подразделений в различных странах. Он пользуется авторитетом у руководств судейских корпусов ФИФА и УЕФА. Конечно, приглашая его, мы надеемся и рассчитываем, что он поможет нам более эффективно организовать работу наших арбитров, их подготовку и развитие.

Предыдущий опыт Розетти? Милорад, наверное, чем-то с Розетти схож. Он обладает методологическим пониманием того, что судейство должно быть единым. Трактовки не должны различаться. Этого все и хотят. Он готов биться за своих судей, но при этом требователен к выполнению тех установок, которые он им даёт. Надеюсь, что такая системность и требовательность принесут плоды», — сказал Митрофанов RT.

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что Джюнейт Чакыр принял участие в обновлённом составе экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

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