World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

Российские лучники в скором времени будут допущены к международным состязаниям.

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

При этом уточняется, что российские и белорусские лучники вряд ли вернутся на международные соревнования в 2023 году.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК создал прецедент из-за решения не приглашать Россию на Олимпиаду.