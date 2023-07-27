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World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

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Российские лучники в скором времени будут допущены к международным состязаниям.
World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры
  • РИА Новости

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

При этом уточняется, что российские и белорусские лучники вряд ли вернутся на международные соревнования в 2023 году.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК создал прецедент из-за решения не приглашать Россию на Олимпиаду.

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