Попов: любопытно, на результат какого уровня Бородин способен выйти после всех проблем
- РИА Новости
«Бородин на дистанциях 200 и 400 м комплексом. Мне реально любопытно, на результат какого уровня Илья способен выйти после всех своих проблем последних лет: коронавируса, непопадания на Олимпиаду, отстранения от международных стартов.
Ещё интересна Женя Чикунова в брассе. Но не на «полтиннике», а на олимпийских дистанциях», — сказал Попов в интервью RT.
26 июля Бородин одержал победу на Кубке России по плаванию на дистанции 200 м комплексным плаванием с результатом — 1.57,30.
Кубок России по плаванию проходит в Казани с 25 по 30 июля.
Ранее Александр Попов высказался о возможном допуске российских пловцом на Олимпийские игры.