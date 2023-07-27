Попов: любопытно, на результат какого уровня Бородин способен выйти после всех проблем

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов рассказал, кто может заинтересовать его в финале Кубка России по плаванию.

«Бородин на дистанциях 200 и 400 м комплексом. Мне реально любопытно, на результат какого уровня Илья способен выйти после всех своих проблем последних лет: коронавируса, непопадания на Олимпиаду, отстранения от международных стартов.

Ещё интересна Женя Чикунова в брассе. Но не на «полтиннике», а на олимпийских дистанциях», — сказал Попов в интервью RT.

26 июля Бородин одержал победу на Кубке России по плаванию на дистанции 200 м комплексным плаванием с результатом — 1.57,30.

Кубок России по плаванию проходит в Казани с 25 по 30 июля.

Ранее Александр Попов высказался о возможном допуске российских пловцом на Олимпийские игры.