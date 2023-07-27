Роман Ротенберг: у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея в Африке

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что у организации есть возможность помогать в развитии вида спорта в Африке.

«Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Он развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея. Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

ФХР подписала 7 июля с остальными странами объединения БРИКС (в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандум о развитии хоккея.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт сильнейшим мирным оружием.