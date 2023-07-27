Скира: Щенсны может стать вратарём «Баварии»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны может стать голкипером «Баварии».

Мюнхенский клуб провёл первичные переговоры с туринским о возможной сделке, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

В сезоне-2022/23 33-летний футболист провёл 40 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, пропустил 40 мячей и 19 матчей отыграл на ноль. Контракт игрока с туринцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €10 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш перейдёт в «Рому» на правах аренды.