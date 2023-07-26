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Анкалаев сообщил, что выступит на турнире UFC 294

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Российский боец Магомед Анкалаев сообщил, что выступит на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
Анкалаев сообщил, что выступит на турнире UFC 294
  • Gettyimages.ru

«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело. 21 октября увидимся в Абу-Даби», — написал Анкалаев в соцсетях.

Напомним, что последний поединок, который завершился вничью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья.

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