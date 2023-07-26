Хорватский футболист «Урала» Мишкич заявил, что ему нравится жить в России

Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич объяснил, почему принял решение остаться в екатеринбургском клубе.

«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живём в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно всё, а меня... устраивает РПЛ — это чемпионат хорошего уровня», — цитирует Мишкича Sport24.

30 мая Мишкич продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не разглашается.

В сезоне-2022/23 хорват сыграл в 36 матчах за «Урал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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