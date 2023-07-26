Узнать больше

Хорватский футболист «Урала» Мишкич заявил, что ему нравится жить в России

Короткая ссылка
Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич объяснил, почему принял решение остаться в екатеринбургском клубе.
Хорватский футболист «Урала» Мишкич заявил, что ему нравится жить в России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живём в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно всё, а меня... устраивает РПЛ — это чемпионат хорошего уровня», — цитирует Мишкича Sport24.

30 мая Мишкич продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не разглашается.

В сезоне-2022/23 хорват сыграл в 36 матчах за «Урал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл «Локомотиву» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить