Хорватский футболист «Урала» Мишкич заявил, что ему нравится жить в России
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живём в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно всё, а меня... устраивает РПЛ — это чемпионат хорошего уровня», — цитирует Мишкича Sport24.
30 мая Мишкич продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не разглашается.
В сезоне-2022/23 хорват сыграл в 36 матчах за «Урал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл «Локомотиву» в Кубке России.