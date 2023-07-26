В «Зените» сообщили, что Вендел проходит углублённое медицинское обследование

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Вендела в петербургском клубе.

«Вендел проходит углублённое медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых и присутствовал на матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:0). Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Вендел прилетел в Санкт-Петербург.