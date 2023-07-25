Глава МИД Венгрии Сийярто призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Будет ли это полноценная Олимпиада или поражённая бойкотом? МОК работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран могли принять участие в Играх, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия, потому что спортсмены не могут быть пострадавшими от геополитических решений», — сказал Сийярто.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Матвиенко назвала недопуск России к Играм в Париже похоронами олимпийского движения.