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TMZ: сын форварда «Лейкерс» Джеймса пережил остановку сердца

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Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии, пережил остановку сердца.
TMZ: сын форварда «Лейкерс» Джеймса пережил остановку сердца
  • AP
  • © Gregory Payan

«Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни семьи и дадим дополнительную информацию, когда она появится», — приводит слова представителя семьи Джеймс TMZ.

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.

Ранее Джеймс заявил, что продолжит карьеру.

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