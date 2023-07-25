TMZ: сын форварда «Лейкерс» Джеймса пережил остановку сердца

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии, пережил остановку сердца.

«Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни семьи и дадим дополнительную информацию, когда она появится», — приводит слова представителя семьи Джеймс TMZ.

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.

Ранее Джеймс заявил, что продолжит карьеру.