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Сёмин: шесть команд будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие клубы будут бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: шесть команд будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионское звание. Многое будет зависеть от того, как они готовы к сезону, как пройдёт комплектация составов, какой клуб лучше справится на организационном уровне — всё в комплексе», — заявил Сёмин RT.

Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.

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