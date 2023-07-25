Сёмин: шесть команд будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие клубы будут бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» в состоянии бороться с «Зенитом» за чемпионское звание. Многое будет зависеть от того, как они готовы к сезону, как пройдёт комплектация составов, какой клуб лучше справится на организационном уровне — всё в комплексе», — заявил Сёмин RT.

Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.