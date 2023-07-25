Узнать больше

Теннисист Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке

Короткая ссылка
Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не наносил телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа.
Теннисист Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Smith

«Со своей стороны я полностью отрицаю эти обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не скажу», — цитирует Зверева apnews. 

19 июля берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Если Зверев будет признан судом виновным, то ему придётся заплатить штраф в размере €480 тыс. Ольга Шарыпова, бывшая девушка спортсмена, рассказала, что олимпийский чемпион Токио во время турнира в Шанхае в 2019 году её избивал.

Ранее дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Нико Шульцем, которого обвиняли в домашнем насилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить