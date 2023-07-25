Теннисист Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не наносил телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа.

«Со своей стороны я полностью отрицаю эти обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не скажу», — цитирует Зверева apnews.

19 июля берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Если Зверев будет признан судом виновным, то ему придётся заплатить штраф в размере €480 тыс. Ольга Шарыпова, бывшая девушка спортсмена, рассказала, что олимпийский чемпион Токио во время турнира в Шанхае в 2019 году её избивал.

Ранее дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Нико Шульцем, которого обвиняли в домашнем насилии.