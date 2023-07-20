«Боруссия» расторгла контракт с Шульцем, которого обвиняли в домашнем насилии
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по согласию сторон.
Шульц перешёл в команду в 2019 году. В 2022-м он был обвинён в домашнем насилии в отношении бывшей девушки. Сам игрок свою вину не признал.
Всего за «Боруссию» он провёл 61 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Марко Ройс принял решение сложить с себя полномочия капитана «Боруссии».