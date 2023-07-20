«Боруссия» расторгла контракт с Шульцем, которого обвиняли в домашнем насилии

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Нико Шульцем.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по согласию сторон.

Шульц перешёл в команду в 2019 году. В 2022-м он был обвинён в домашнем насилии в отношении бывшей девушки. Сам игрок свою вину не признал.

Всего за «Боруссию» он провёл 61 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марко Ройс принял решение сложить с себя полномочия капитана «Боруссии».