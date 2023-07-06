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Ройс отказался быть капитаном дортмундской «Боруссии»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс принял решение сложить с себя полномочия капитана.
Ройс отказался быть капитаном дортмундской «Боруссии»
  • Gettyimages.ru

«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — написал футболист в социальных сетях.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Следующий сезон станет для футболиста 12-м в составе дортмундского клуба.

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 20 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Боруссия» объявила о продлении соглашения с Ройсом до 2024 года.

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