Ройс отказался быть капитаном дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс принял решение сложить с себя полномочия капитана.

«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — написал футболист в социальных сетях.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Следующий сезон станет для футболиста 12-м в составе дортмундского клуба.

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 20 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Боруссия» объявила о продлении соглашения с Ройсом до 2024 года.