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Пловец Минаков рассказал о появлении спортивной злости из-за отстранения

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Российский пловец Андрей Минаков рассказал, что из-за отстранения от международных стартов у него появились спортивная злость и желание доказывать, что он достоин быть на чемпионате мира.
Пловец Минаков рассказал о появлении спортивной злости из-за отстранения
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Присутствует спортивная злость, что не поехали на чемпионат мира в Фукуоке. Так как тебя не пускают, хочется доказать, что ты достоин, и показать рекорды», — цитирует Минакова РИА Новости.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. В марте 2022 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.  

Ранее Хусейн Аль-Мусаллам был переизбран президентом World Aquatics на новый срок.

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