Пловец Минаков рассказал о появлении спортивной злости из-за отстранения

Российский пловец Андрей Минаков рассказал, что из-за отстранения от международных стартов у него появились спортивная злость и желание доказывать, что он достоин быть на чемпионате мира.

«Присутствует спортивная злость, что не поехали на чемпионат мира в Фукуоке. Так как тебя не пускают, хочется доказать, что ты достоин, и показать рекорды», — цитирует Минакова РИА Новости.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.

Исполком Международного олимпийского комитета в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. В марте 2022 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Ранее Хусейн Аль-Мусаллам был переизбран президентом World Aquatics на новый срок.