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Аршавин вложил бы деньги от продажи Малкома в покупку Пиняева, Тюкавина и Захаряна

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что доходы от летних трансферов необходимо потратить на покупку молодых и перспективных российских футболистов.

«Я бы вкладывал в российских лучших игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Я бы подписал Захаряна? Да, думаю, что он может усилить «Зенит», — заявил Аршавин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

При этом он назвал 23-летнего футболиста столичного ЦСКА Игоря Дивеева лучшим российским защитником в данный момент.

«Четвёртым был бы другой. Но он уже подписался с другой командой. Это Дивеев», — добавил Аршавин.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России. 



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