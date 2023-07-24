Calciomercato: Миранчук может остаться резервным игроком «Аталанты»

Стала известна ситуация касательно будущего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Как сообщает Calciomercato, Миранчук не смог убедить «Торино» в необходимости своего возвращения. В «Аталанте» на российского футболиста не рассчитывают.

По информации источника, если полузащитник не сможет найти себе новую команду в ближайшие недели, то проведёт новый сезон в качестве резервного футболиста.

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. Он выступал за «Торино» на правах аренды.

Ранее в «Салернитане» опровергли информацию об интересе к Миранчуку.