Чинар: «Галатасарай» запросил у «Зенита» условия возможного трансфера Вендела
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Как сообщает журналист Якуп Чинар в своих социальных сетях, футболист открыт к предложениям покинуть «Зенит», также отмечается, что хавбек перед прибытием в Санкт-Петербург сделает пересадку именно в Стамбуле, где и базируется «Галатасарай».
Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Российской премьер-лиги. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее агент заявил, что Вендел скоро прилетит в Россию.