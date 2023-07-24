Чинар: «Галатасарай» запросил у «Зенита» условия возможного трансфера Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Галатасарай» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Якуп Чинар в своих социальных сетях, футболист открыт к предложениям покинуть «Зенит», также отмечается, что хавбек перед прибытием в Санкт-Петербург сделает пересадку именно в Стамбуле, где и базируется «Галатасарай».

Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Российской премьер-лиги. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент заявил, что Вендел скоро прилетит в Россию.