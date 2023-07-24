Рублёв поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке ATP
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- © Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency
Рублёв поднялся на четвёртую строчку таблицы чемпионской гонки после победы на турнире в Бастаде.
Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Карен Хачанов — десятый.
Испанский теннисист Карлос Алькарас возглавляет рейтинг. На втором месте располагается серб Новак Джокович.
Ранее Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости.