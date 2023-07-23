L'Équipe: защитник московского «Динамо» Сазонов близок к переходу в «Лион»

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов может стать игроком «Лиона».

21-летний футболист уже дал согласие на переход, поэтому стороны готовятся подписать пятилетний контракт, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что сумма сделки составит €3—4 млн.

В сезоне-2022/23 Сазонов принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал понять, что не обладает информацией об официальных предложениях по приобретению полузащитника Арсена Захаряна.