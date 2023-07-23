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Рублёв сообщил, что узнал о проведении финала в Бостаде на пути на обед

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Россиянин Андрей Рублёв рассказал, что финальный матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде с норвежцем Каспером Руудом мог не состояться в намеченный день из-за прогнозируемых дождей.
Рублёв сообщил, что узнал о проведении финала в Бостаде на пути на обед
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«Судьи сказали, что сегодня мы точно не будем играть. Метеорологи обещали проливные дожди во второй половине дня. Я был спокоен, у меня появился ещё один день на восстановление. Но, когда я шёл обедать, мне сказали, что игра состоится», — заявил Рублёв после матча.

25-летний теннисист из России (второй номер посева) в финальном матче нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду (первый) в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.

Рублёв выиграл второй турнир в сезоне и 14-й в карьере. Россиянин в апреле одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он занимает седьмое место в рейтинге ATP.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева поделилась впечатлениями после выхода в финал турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

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