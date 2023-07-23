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Касагранде: Вендел без объяснения причин не вернулся в расположение «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Вендел без объяснения причин не вернулся в расположение санкт-петербургского клуба.
Касагранде: Вендел без объяснения причин не вернулся в расположение «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в Twitter, агент 25-летнего бразильца Тьяго Рибейро прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве.

По информации источника, такое поведение полузащитника вызвало недовольство в санкт-петербургском клубе и бразильском «Фламенго».

Отмечается, что переход Вендела в бразильский клуб находится под угрозой.

Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура РПЛ.

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