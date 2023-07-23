«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в США

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в товарищеском матче.

Встреча в рамках турне по США проходила в Ист-Рутерфорде и завершилась со счётом 2:0.

В составе манкунианцев забитыми мячами отметились полузащитник Бруну Фернандеш и нападающий Джейдон Санчо.

После игры также прошла серия пенальти, в которой также победил МЮ — 5:3.

Следующий матч в рамках турне «красные дьяволы» проведут 25 июля против валлийского «Рексхэма», владельцем которого является канадский актёр Райан Рейнольдс. На следующий день лондонская команда сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее «Барселона» отменила товарищеский матч против туринского «Ювентуса» из-за вспышки вирусного гастроэнтерита.