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Бабаев: трансферы, разумеется, стоит ждать

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной кампании клуба.
Бабаев: трансферы, разумеется, стоит ждать
  • РИА Новости

«Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадает видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба и наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Также он признал, что ЦСКА нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении, и сообщил, что сейчас идут переговоры со многими игроками.

В матче первого тура Российской премьер-лиги РПЛ сезона-2023/24 ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2. В этой встрече травму получил защитник армейцев Виллиан Роша.

Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет.

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