Бабаев: трансферы, разумеется, стоит ждать
- РИА Новости
«Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадает видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба и наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».
Также он признал, что ЦСКА нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении, и сообщил, что сейчас идут переговоры со многими игроками.
В матче первого тура Российской премьер-лиги РПЛ сезона-2023/24 ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2. В этой встрече травму получил защитник армейцев Виллиан Роша.
Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет.