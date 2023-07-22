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Дворкович надеется, что украинец Иванчук сможет сыграть на Кубке мира ФИДЕ

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил о недопустимости запрета какой-либо страны на участие спортсменов в зарубежных турнирах.
Дворкович надеется, что украинец Иванчук сможет сыграть на Кубке мира ФИДЕ
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что Василий Иванчук сможет принять участие в соревновании. Тем более что Василий Михайлович — заслуженный человек и шахматист. Хотелось бы, чтобы он использовал свой шанс, сыграв в Кубке мира», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Он подчеркнул, что ФИДЕ всегда выступает за то, чтобы в турнирах участвовали все шахматисты, имеющие на это право.

«Мы, в том числе и по этой причине, разместили на нашем сайте письмо ведущих мировых шахматистов, включая Магнуса Карлсена, Хикару Накамуру, Виши Ананда и других, чтобы дать необходимый импульс», — добавил Дворкович.

22 июля стало известно, что Иванчук не сможет принять участие в Кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку. По сообщениям СМИ, Министерство молодёжи и спорта Украины не даёт 54-летнему шахматисту разрешение на выезд из страны. 

Иванчук является чемпионом Европы (2004), золотым призёром первенства планеты по блицу (2007), чемпионом мира по быстрым шахматам (2016), а также четырёхкратным победителем Всемирной шахматной олимпиады (1988, 1990, 2004, 2010).

Напомним, что на Украине введён запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кубок мира ФИДЕ пройдёт с 29 июля по 25 августа в столице Азербайджана. Соревнования являются отборочными на турнир претендентов на звание чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что украинские шпажистки выступят на чемпионате мира, несмотря на участие россиян.

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