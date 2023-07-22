Агент Тюкавина: для нас Кузяев — не пример, Костя не поедет в Европу играть за еду

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Для нас — не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть. Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере», — цитирует агента Metaratings.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

12 июля Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с «Гавром» сроком на два года.

В прошлом сезоне хавбек забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее Тюкавин дал понять, что не обладает информацией о переговорах по новому соглашению со столичным клубом.