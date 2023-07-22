Узнать больше

Агент Тюкавина: для нас Кузяев — не пример, Костя не поедет в Европу играть за еду

Короткая ссылка
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
Агент Тюкавина: для нас Кузяев — не пример, Костя не поедет в Европу играть за еду
  • РИА Новости

«Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Для нас — не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть. Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере», — цитирует агента Metaratings.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

12 июля Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с «Гавром» сроком на два года.

В прошлом сезоне хавбек забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее Тюкавин дал понять, что не обладает информацией о переговорах по новому соглашению со столичным клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить