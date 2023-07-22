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Fox Sports: переход Чавеса в «Динамо» сорвался из-за проблем с оплатой трансфера

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Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес не перейдёт в «Динамо» в летнее трансферное окно.
Fox Sports: переход Чавеса в «Динамо» сорвался из-за проблем с оплатой трансфера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Fox Sports, «Пачука» прекратил переговоры с «Динамо» о переходе полузащитника.

По информации источника, причиной срыва перехода футболиста в столичный клуб стали сложности с оплатой трансфера.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 40 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. Его соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Чавеса подтвердил наличие договорённости с «Динамо» по трансферу футболиста.

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