Fox Sports: переход Чавеса в «Динамо» сорвался из-за проблем с оплатой трансфера
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Как сообщает Fox Sports, «Пачука» прекратил переговоры с «Динамо» о переходе полузащитника.
По информации источника, причиной срыва перехода футболиста в столичный клуб стали сложности с оплатой трансфера.
В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 40 матчах за «Пачуку» во всех турнирах. Его соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Чавеса подтвердил наличие договорённости с «Динамо» по трансферу футболиста.