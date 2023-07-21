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«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ сезона-2023/24

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«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ сезона-2023/24
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В составе «Динамо» на поле выйдут Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

У «Краснодара» сыграют Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Бело-голубые проведут матч с «быками» 21 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России и многократный чемпион страны Андрей Тихонов поделился ожиданиями от центрального матча РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

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