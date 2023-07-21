В ВФВ сообщили, что заседание CAS по компенсации за чемпионат мира в России пройдёт осенью

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о компенсации затрат на подготовку к проведению мужского чемпионата мира планируется провести осенью.

«Сейчас идёт процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью», — приводит слова Шевченко ТАСС.

ВФВ требует компенсацию в размере $76 млн. Иск к международной федерации был подан 28 апреля 2023 года.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге. Организация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что FIVB оспорит иск ВФВ с требованием возместить более $76 млн за отмену ЧМ по волейболу.