В ВФВ сообщили, что заседание CAS по компенсации за чемпионат мира в России пройдёт осенью
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«Сейчас идёт процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью», — приводит слова Шевченко ТАСС.
ВФВ требует компенсацию в размере $76 млн. Иск к международной федерации был подан 28 апреля 2023 года.
1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.
FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге. Организация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что FIVB оспорит иск ВФВ с требованием возместить более $76 млн за отмену ЧМ по волейболу.