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У ФК «Оренбург» появился новый официальный партнёр

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Футбольный клуб «Оренбург» и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится партнёром команды.
У ФК «Оренбург» появился новый официальный партнёр

    Согласно условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и организация реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

    В сезоне-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Клуб провёл в элитном дивизионе четыре сезона. Высшим достижением команды в Кубке России является выход в полуфинал в сезоне 2014/15.

    В РПЛ организация выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также «Ахмата». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо» и «Шинник».

    Ранее защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал Владимира Путина одним из сильнейших президентов в мире.

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