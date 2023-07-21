У ФК «Оренбург» появился новый официальный партнёр

Футбольный клуб «Оренбург» и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится партнёром команды.

Согласно условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и организация реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Клуб провёл в элитном дивизионе четыре сезона. Высшим достижением команды в Кубке России является выход в полуфинал в сезоне 2014/15.

В РПЛ организация выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также «Ахмата». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо» и «Шинник».

Ранее защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал Владимира Путина одним из сильнейших президентов в мире.