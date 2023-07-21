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Набабкин: думаю, Дзагоев заплатил больше всех штрафов за всю историю ЦСКА

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение, что бывший полузащитник армейского клуба Алан Дзагоев заплатил больше всех штрафов за время выступления в команде.
Набабкин: думаю, Дзагоев заплатил больше всех штрафов за всю историю ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Самый большой штраф я заплатил за инцидент на тренировке. Зацепились, я вспылил, жёстко сыграл против партнёра. Штраф был приличный. Кто при мне получал самый большой штраф? Мой друг, Дзага. Думаю, в целом он заплатил их больше всех за всю историю ЦСКА», — цитирует Набабкина «Чемпионат».

17 июня стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до лета 2024 года.

В сентябре защитнику исполнится 37 лет. Кирилл выступает за армейцев с 2009 года. Он является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Ранее Набабкин вспомнил, как Гинер помог ему с покупкой автомобиля.

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