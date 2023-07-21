Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютируют за сборную Грузии 1 августа на турнире в США

Федерация фигурного катания Грузии сообщила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за страну на турнире Ice Dance International (США).

«Глеб и Диана готовятся начать спортивный сезон выступлением на турнире в Лейк-Плэсиде. Думаем, что эти планы уже не изменятся», — приводит слова пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии ТАСС.

В грузинской федерации 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.