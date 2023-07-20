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Кузьмин победил Монтеса техническим нокаутом

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Российский боксёр Сергей Кузьмин победил мексиканца Германа Гарсию Монтеса.
Кузьмин победил Монтеса техническим нокаутом

    Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

    Поединок в тяжёлом весе возглавил шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге».

    «Я особо-то и не напрягался, просто выполнял установку своего угла. Я полностью контролировал поединок, хотя иногда давал ему поработать. Мой тренер Геннадий Юрьевич Машьянов подсказывал бить навстречу, несколько хороших моментов у меня было», — сказал Кузьмин после боя.

    Также в рамках шоу Алексей Мазур победил аргентинца Карлоса Даниэла Кордобу в лёгком весе.

    В со-главном событии Александр «Север» Северин победил Ивана «Панчера» Майданчука техническим нокаутом.

    Ранее сообщалось, что Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов провели процедуру взвешивания перед боем.

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