Кузьмин победил Монтеса техническим нокаутом
Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде.
Поединок в тяжёлом весе возглавил шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге».
«Я особо-то и не напрягался, просто выполнял установку своего угла. Я полностью контролировал поединок, хотя иногда давал ему поработать. Мой тренер Геннадий Юрьевич Машьянов подсказывал бить навстречу, несколько хороших моментов у меня было», — сказал Кузьмин после боя.
Также в рамках шоу Алексей Мазур победил аргентинца Карлоса Даниэла Кордобу в лёгком весе.
В со-главном событии Александр «Север» Северин победил Ивана «Панчера» Майданчука техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов провели процедуру взвешивания перед боем.