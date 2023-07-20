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Газзаев не уверен, что «Зенит» сможет в шестой раз подряд стать чемпионом России

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что петербургский «Зенит» вряд ли станет чемпионом России по футболу сезона-2023/24.
Газзаев не уверен, что «Зенит» сможет в шестой раз подряд стать чемпионом России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вообще, мне кажется, что в предстоящем сезоне «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Игрокам может не хватить мотивации. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Обладатель Кубка УЕФА подчеркнул, что «Зенит» его «не убедил в матче за Суперкубок против ЦСКА».

«Армейцы имели преимущество, а питерцам игра давалась натужно. Вендела явно не хватало. Если он не вернётся, да ещё и Малком уедет, команда Семака столкнётся с серьёзными трудностями», — добавил Газзаев.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз завоевал золотые медали РПЛ и десятое чемпионство в истории.

Ранее Марио Фернандес заявил, что его очень огорчит исчезновение граффити с его изображением со стадиона ЦСКА после перехода в «Зенит».

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