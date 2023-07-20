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Семак о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: хорошо, что ими многие интересуются

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что команду могут покинуть бразильцы Малком, Клаудиньо и Вендел.
Семак о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: хорошо, что ими многие интересуются
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, — это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру», — цитирует Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Тренер также отметил, что футболисты сделали и делают очень много для команды и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба.

По информации СМИ, Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его зарплата составит €18 млн в год. Контракт бразильца будет рассчитан до 2026 года. 

«Фламенго» продолжает переговоры по переходу Клаудиньо. «Стервятники» предложили петербургскому клубу €17—18 млн за футболиста, сумма будет выплачиваться частями, в шесть итоговых траншей.

Ранее бразильские футбольные клубы приняли решение отказаться от варианта с приобретением полузащитника «Зенита» Вендела.

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