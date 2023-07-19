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Сезар: «Фламенго» лишь немного продвинулся в переговорах по Клаудиньо

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«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
Сезар: «Фламенго» лишь немного продвинулся в переговорах по Клаудиньо
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Бразильский клуб продвинулся в сделке на миллиметры, сообщает журналист Мауро Сезар в Twitter со ссылкой на источник в клубе.

По информации СМИ, «стервятники» предложили петербургскому клубу €17—18 млн за футболиста, сумма будет выплачиваться частями, в шесть итоговых траншей.

В прошедшем сезоне игрок забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОК о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля.

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